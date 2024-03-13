19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleştirildi.
Programda konuşan Milletvekili Kırcalı "19 Mayıs ilçemiz doğasıyla, turizmiyle ve konumuyla bizim için önem verdiğimiz bir ilçe. Osman Topaloğlu Başkanımız 3 dönemdir 19 Mayıs'a hizmet etmekte ve çok başarılı çalışmalar yürütmektedir. Bunun sonucunu da 3 dönemde yapılan seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmaktadır. 31 Mart akşamı da kendisinin tekrar belediye başkanı seçileceğinden şüphemiz yoktur." dedi.
Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ise "Türkiye Yüzyılı şehirleri vizyonuyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Samsunumuzu daha hızlı, daha güçlü, daha ileri taşımaya hazırız. 2024 seçimleriyle Samsunumuzu daha ileri taşımak için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirildim. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Samsunumuz için hayallerimiz, önceliklerimiz; insanımızın hayatını kolaylaştıracak, Samsunumuzu mutlu insanların şehri haline getirecek yatırımlarımız, projelerimiz var." diye konuştu.
19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Osman Topaloğlu da "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 3 dönemdir yürüttüğümüz görevimize bu dönemde de layık görüldük. 19 Mayıs ilçemizde 15 yıldır önemli projeler gerçekleştirdik. Önümüzde önemli bir seçim var. Cumhur İttifakı olarak hem büyükşehir de hem de ilçelerimizde seçimden zaferle ayrılacağımıza inancımız tam. Her zaman ülkeye ve millete hizmet aşkıyla çalışarak başarılı olan partimiz bu başarısını 2024 yerel seçimlerinde milletimizin takdiriyle bir kez daha ortaya koyacaktır. Tüm teşkilatımızla ve ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatıyla birlikte mahalle bazlı toplantılarımızı gerçekleştirerek tüm vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Açılışa, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ve 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Osman Topaloğlu'nun yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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