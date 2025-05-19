19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
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19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Yapıldı

19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Yapıldı

Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs etkinlikleri fener alayı ve konserlerle kutlandı, dev Türk bayrağı taşındı.

19.05.2025 22:27
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Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle Atapark Meydanı'nda toplandı.

Katılımcılar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet ve İnönü caddelerini geçerek Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında 50 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı sporcu ve vatandaşlar tarafından taşındı.

Yürüyüşe Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, kurum müdürleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Fener alayı sonrasında, jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, zabıta, itfaiye, AFAD ekipleri ile Artvin Off-Road ve Motosiklet Kulübü üyeleri araçlarıyla şehir turu attı.

Ordu

Ordu'da Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Sırrıpaşa Caddesi'nden İlkadım Anıtı önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında açılan Türk bayrağı sporcu ve vatandaşlar tarafından taşındı.

Yürüyüşe Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile protokol üyeleri katıldı.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından İlkadım Anıtı önünde konser verildi.

Kaynak: AA

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