19 Mayıs Kutlamaları Tokat'ta Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
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19 Mayıs Kutlamaları Tokat'ta Coşkuyla Yapıldı

19 Mayıs Kutlamaları Tokat\'ta Coşkuyla Yapıldı

Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde 19 Mayıs etkinlikleri düzenlendi.

19.05.2025 16:35
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Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar Mehmet Uzun Spor Salonu'ndaki programla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul yaptı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu, tekvando ve jimnastik gösterileri sunuldu.

Ulusal ve yerel müsabakalarda derece elde eden sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından kutlama programı sona erdi.

Programa, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Turhal Belediye Başkan Vekili Rutkay Antağ, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Günay, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Ahmet Mücahit Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Yeşilyurt Kaymakam Vekili Emre Arslan, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve protokol heyetinin katılımı ile ilçe kapalı halı sahada devam eden program Kaymakam ve Belediye Başkanının halkın ve öğrencilerin bayramlarını tebrik etmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Hatice Özlem Ülger Keskin yaptı. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler ile çeşitli yarışmalar ve müzikli gösterileriyle devam etti. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Törene siyasi parti temsilcileri, sivil toplumu örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Başçiftlik

Başçiftlik ilçesinde Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi sunuldu. İlçe Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Bandırma Vapuru şiir dinletisi okundu, oratoryo gösterisi, Başçiftlik Ortaokulu öğrencilerinin basketbol gösterisi, küçükler jimnastik gösterisi sunuldu. Koro ve zeybek oyunları etkinliği ile halk oyunları gösterileri sunuldu.

İlçe merkezindeki okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda protokol ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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