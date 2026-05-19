19 Mayıs Mesajı

AK Parti'li Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin sanal medya hesabından mesaj paylaştı. Çelik, "Milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Nice bayramlara. Tarihimizin en zor dönemlerinden birinde bir kere daha azim ve iradeyle ayağa kalktık. O azim ve iradeyle 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.