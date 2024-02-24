19 Mayıs'ta Berat Kandili Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

19 Mayıs'ta Berat Kandili Programı Gerçekleştirildi

19 Mayıs\'ta Berat Kandili Programı Gerçekleştirildi

19 Mayıs ilçesinde, AGD ve MGV iş birliğiyle Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. İhsan Şenocak'ın konuşmasının ardından dua edildi. Programa 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve vatandaşlar katıldı.

24.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) iş birliğiyle Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen programda İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezinin kurucusu İhsan Şenocak konuşma yaptı.

Şenocak, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı, ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili'mizin tüm Müslüman alemine huzur ve barış getirmesini diliyorum. Özellikle Filistin'de, Gazze'de ve tüm dünyada dökülen mazlum kanlarının durmasını, barış gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim." dedi.

Konuşmasının ardından dua edildi.

Programa 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Osman Topaloğlu, İhsan Şenocak, Berat Kandili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs'ta Berat Kandili Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 18:39:02. #1.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs'ta Berat Kandili Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement