2,5 yılda 97 kapatma cezası veren Şahinbey Belediyesi'ne 6 kez mahkemeden onay çıktı - Son Dakika
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2,5 yılda 97 kapatma cezası veren Şahinbey Belediyesi'ne 6 kez mahkemeden onay çıktı

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2,5 yılda 97 kapatma cezası veren Şahinbey Belediyesi\'ne 6 kez mahkemeden onay çıktı
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Şahinbey Belediyesi yaklaşık 2,5 yılda 97 işletmeye kapatma cezası verdi; bu yıl 14'ü market olmak üzere 41 işletme süreli kapatıldı. Mehmet Tahmazoğlu, kapatma sonrası uygunsuz ürün sayısının 790'a düştüğünü, zincir markete 6 kez mahkemeden lehlerine karar çıktığını söyledi.

Mutfağıyla UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Gaziantep'in nüfus yoğunluğu ve turizm hareketliliğiyle öne çıkan merkez ilçesi Şahinbey'de, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve işletmeleri hijyen kurallarına uymaya yönlendirmek amacıyla sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda gastronomi kentinin gıda güvenliğini korumak amacıyla başlatılan çalışmalarda kurallara uymayan işletmelere idari para cezasından ruhsat iptaline kadar çeşitli cezalar uygulanıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, çalışmaların yaklaşık 2,5 yıldır devam ettiğini, bu sürede 97 işletmeye kapatma cezası verildiğini söyledi.

Tahmazoğlu, halkın sağlığını önemsediklerini, zabıta ekiplerinin denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2,5 yıllık sürede yaklaşık 100 bin işletmeyi zabıta ekiplerimiz aracılığıyla denetledik. Bu denetimlerde uygunsuzluk olan 9 bin 500 iş yerine yasal işlem yaptık. Bu yıl 14'ü market olmak üzere toplam 41 işletmeyi süreli olarak kapattık. 2024'te yaptığımız denetimlerde 196 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ürünü marketlerde tespit ettik ve bunlara yasal işlem yaptık. Bu tarihlerde kapatma cezası uygulamayıp sadece para cezası yazıyorduk ve çok caydırıcılık olmuyordu. Biz 2025'in başında bir karar aldık ve 'Tarihi geçmiş ya da bozuk ürün satan iş yerlerini kapatacağız.' dedik. Geçen yıl 3 bin 800'lere kadar düştü, bunun da ciddi bir caydırıcılığı oldu."

"Amacımız halkımızın sağlığını korumak"

Kapatma cezasının duyurulması sonrası uygunsuz olduğu tespit edilen ürün sayısının 790'a düştüğünü dile getiren Tahmazoğlu, "Bu tarz ürün satışında yüzde 99 bir azalış var, yaptığımız işlem doğru ve kapatma kararı uyguladığımız zaman iş yerleri bundan ciddi anlamda rahatsız oluyor, uygunsuz ürünlerin satışından vazgeçiyorlar. Bizim amacımız iş yerlerini kapatmak ve ceza kesmek değil, halkımızın sağlığını korumak adına iş yerlerinin bu konuda daha hassas davranmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

Denetimlere ilk başladıklarında para cezası uyguladıklarını, bu cezaların caydırıcı olmadığını görünce kapatma cezasına geçtiklerini ifade eden Tahmazoğlu, ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte ruhsatını iptal ederek iş yerini tamamen kapatma kararı aldıklarını anlattı.

"Mahkemeye veren oldu"

Bu kapatma cezası sonrası bir zincir marketin kendilerini mahkemeye verdiğini ve 6 defa kendileri lehine karar çıktığını vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Zincir market bizim kapatma kararımıza, 'Belediyenin böyle bir yetkisi yok, siz bizi kapatamazsınız.' diyerek mahkemeye başvurdu. Gerek idare, gerek bölge idare mahkemesi 6 defa belediyemizin lehine bu konuda halk sağlığının korunduğu gerekçesiyle 'Kapatma yetkisi belediyenin vardır.' diye karar verdi. Bu da bizim elimizi oldukça güçlendirdi ve bu tarz ürünlerin satışında çok büyük düşüş oldu. Bizim bu kadar sıkı denetim yaptığımızda vatandaşlarımıza bir güven ortamı oluşuyor. Özellikle Şahinbey'de vatandaşlarımız daha güvenli şekilde sağlıklı gıdaya erişebiliyor."

Kaynak: AA
ŞahinbeyBelediyeSağlıkGüncelSon Dakika

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