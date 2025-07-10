20. Contemporary Istanbul Sanat Fuarı Başlıyor

Çağdaş sanat fuarı "Contemporary Istanbul"un 20. yılına özel hazırladığı edisyonu, 24-28 Eylül'de Tersane İstanbul'da ziyaretçileri ağırlayacak.

Fuarda "BMW Art Car" koleksiyonunda Alexander Calder'in tasarladığı 50 yaşındaki ilk araç ve Julie Mehretu'nun tasarladığı 1 yaşındaki son araç sergilenecek.

Özel müze seçkilerinde ise Hamburg'dan UBS Digital Art Museum, Londra'dan Phillips Auction House, Minato'dan Mori Art Museum, Tokyo'dan Palais de Tokyo, New York'dan Asia Society, Le Castellet'den Sigg Art Foundation, Londra'dan AWITA, Sharjah Barjeel'dan Art Foundation galerileri sanatseverlerle buluşacak.

Fuarın Focus America bölümünde New York'a odaklanılacak ve ABD'nin çağdaş sanat ortamı ve kültürlerarası diyaloğa katkıları ele alınacak.

Focus America kapsamında LACMA, MAC Montreal ve Brooklyn Museum gibi müze gruplarının yanı sıra MET, MOMA, Art Gallery of Ontario sanat kurumlarının müze direktörleri ve temsilcileri yer alacak. Koleksiyonerler, küratörler ve sanat profesyonelleri için de yeni işbirliklerine ev sahipliği yapılacak.

"Golden Horn Light Festival" 18-28 Eylül'de gerçekleştirilecek

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından düzenlenen "Golden Horn Light Festival" de İstanbul'un tarihi kıyı şeridini ışık ve dijital sanatla buluşturacak. Festival, 14'e yakın çeşitli ölçekli ışık ve dijital sanat eseri ile geçmiş ve geleceği bir araya getirecek.

Festival kapsamında sanatçılar tarafından oluşturulan 8 mekana özgü ve 6 genç sanatçının özel ürettiği enstalasyonlar sergilenecek.

CIF Dialogues Konferans Programı

Contemporary Istanbul'un 20. edisyonunda farklı perspektifler sunmak amacıyla CIF Dialogues ise "Dağılan Koordinatlar: İstanbul ve Sanatın Dönüşen Haritası" temasıyla düzenlenecek.

Sanat dünyasındaki kültürel, teknolojik ve coğrafi kırılmaları, yeni yönelimleri ve İstanbul'un bu değişken yapıdaki rolünü tartışmaya açacak konferansın öne çıkan konuşmacıları arasında, Guggenheim Müzesi Onursal Başkanı Jennifer Stockman, bu yıl 200 yaşına giren Brooklyn Müzesinin direktörü Anne Pasternak ve Sabancı Müzesinin direktörü Ahu Antmen yer alıyor.