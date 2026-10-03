2017'deki Gaziosmanpaşa saldırısının 30 yıl cezalı hükümlüsü yakalandı

Gaziosmanpaşa'da 2017'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Şenol Ç'nin (33) yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, hükümlünün yakalanmamak için sürekli ikamet değiştirdiği tespit edildi.

Gaziosmanpaşa'da kaldığı adres belirlenen Şenol Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şenol Ç. ile İlker F'nin, 3 Eylül 2017'de Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak'ta aralarında husumet bulunan kişilerle kavga ettiği, kavganın ardından kiraladıkları araçla tekrar olay yerine gelerek pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtığı, saldırıda yaralanan 5 kişiden Metin Kirşav'ın (47) hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İlker F'nin olayın ardından aynı yıl yakalanarak tutuklandığı, Şenol Ç'nin ise yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca hükümlünün, "mala zarar verme", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 11 kaydı bulunduğu belirtildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.