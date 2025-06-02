2023-2024 Sezonu Tiyatro ve Sinema Verileri - Son Dakika
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2023-2024 Sezonu Tiyatro ve Sinema Verileri

02.06.2025 11:40
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TÜİK, tiyatro salonu sayısının 1025, sinema seyirci sayısının ise 32.5 milyon olduğunu açıkladı.

(ANKARA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre, 2023 – 2024 sezonunda tiyatro salonu sayısı bin 25 oldu. Sinema seyirci sayısı ise önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişi oldu.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan bilgilendirmede, "Sinema istatistikleri, 2023 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtları temel alınarak yayımlanmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sinema salon sayısı 2 bin 776 oldu

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılında 295'i yerli 441'i yabancı film olmak üzere toplam 736 film vizyona girmiştir. 2024 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 776 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 317 bin 274 oldu.

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 arttı

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 34,7 artarak 18 milyon 469 bin 778 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 18,6 azalarak 14 milyon 68 bin 511 kişi oldu.

Tiyatro salonu sayısı bin 25 oldu

2022 – 2023 sezonunda 808 olan tiyatro salonu sayısı 2023 - 2024 sezonunda bin 25 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 431 bin 631 oldu.

Tiyatro seyirci sayısı yüzde 28,2 arttı

Tiyatro seyirci sayısı 2023 - 2024 sezonunda geçen sezona göre yüzde 28,2 artarak 8 milyon 53 bin 186 oldu. Tiyatro solanlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 18,5 artarak 9 bin 744 oldu. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 25 artarak 2 milyon 158 bin 41 olurken, telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 29,5 artarak 5 milyon 895 bin 145 oldu.

Tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 44,7 arttı

2023 – 2024 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 8 artarak 12 bin 474 olurken yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 44,7 artarak 22 bin 929 oldu. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 0,9 azalırken, yetişkin eseri seyirci sayısı ise yüzde 46,2 arttı.

Opera ve bale seyirci sayısı yüzde 59,6 arttı

Türkiye'de 2023/'24 sezonunda 6 ilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı salonlarda opera ve bale gösterisi yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 59,6 artarken, gösteri sayısı yüzde 34,0 arttı.

Orkestra, koro ve topluluk seyirci sayısı yüzde 84,2 arttı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 84,2 artarak 489 bin 975 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 47,9 artarken, koro seyirci sayısı yüzde 82,5 arttı, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 150,5 artarak 191 bin 571 oldu.

Kaynak: ANKA

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