2023 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

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2023 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Sınıflandırma Sonuçları yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, adaylar detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Kazanan adayların 24-28 Haziran'da belirtilen merkezlerde kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. İlk dönemde kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ikinci çağrı en geç 5 Temmuz'da yapılacak.

Herhangi bir kuvvet komutanlığına kayıt yaptıran adayın diğer kuvvet komutanlıklarındaki adaylığı ve kayıt hakkı sonlandırılacak.