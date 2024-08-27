2023 Yılında Hizmet Sektörü Girişimlerinin Payı En Yüksek - Son Dakika
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2023 Yılında Hizmet Sektörü Girişimlerinin Payı En Yüksek

2023 Yılında Hizmet Sektörü Girişimlerinin Payı En Yüksek

TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre, 2023 yılında faal olan girişimlerin yüzde 44,1'i hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü aynı zamanda istihdamın yüzde 38,6'sını oluşturdu.

27.08.2024 11:54
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörünün oluşturduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2023 yılında faal olan girişimlerin yüzde 44,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36'sı ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,6'sını oluştururken, sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,3 oldu. Ticaret sektörü ciroda yüzde 45,4'lük pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15,7 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33 oldu.

AKTİF GİRİŞİM SAYISI 3,7 MİLYON

2023 yılında ciro 59 trilyon 377 milyar TL, üretim değeri 34 trilyon 842 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 9 trilyon 943 milyar TL olarak gerçekleşirken, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 53 trilyon 961 milyar TL olarak gerçekleşti. İstihdamda ise 19 milyon 99 bin 165 kişi olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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