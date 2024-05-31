2024 Çin (Fuzhou) Uluslararası Deniz Ürünleri ve Balıkçılık Fuarı başladı

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FUZHOU, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 2024 Çin (Fuzhou) Uluslararası Deniz Ürünleri ve Balıkçılık Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 31 Mayıs 2024.

30'dan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 500 şirketin katıldığı 2024 Çin (Fuzhou) Uluslararası Deniz Ürünleri ve Balıkçılık Fuarı, Cuma günü Fuzhou'da bulunan Fuzhou Boğazı Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi'nde başladı. Fuar, su ürünleri yetiştiriciliği, okyanus balıkçılığı, su ürünleri işleme ve diğer balıkçılık endüstrisi sektörlerini kapsıyor. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)