Etiyopyalı Tsige Duguma ve İngiliz Jemma Reekie, 2024 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 800 Metre Finalinde Yarıştı

Malatya Kayısısı Fiyatları Kırmızı Et Fiyatlarını İkiye Katladı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya kayısısının fiyatının serbest piyasada kırmızı et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL'yi geçtiğini belirtti. Özcan, kuru kayısı fiyatlarında kısmi bir artış olduğunu ve market fiyatları ile üretim maliyetleri arasında ciddi bir fark olduğunu söyledi. Bu durumun tüketiciyi zor durumda bıraktığını vurgulayan Özcan, marketlerdeki kuru kayısı fiyatlarının 800 ila bin TL arasında olduğunu ifade etti ve daha sıkı bir denetim yapılması gerektiğini belirtti.