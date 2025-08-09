2024 Emlak Vergisi Maliyetleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2024 Emlak Vergisi Maliyetleri Belli Oldu

09.08.2025 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 için bina metrekare inşaat maliyetleri meskenler için 474,7 - 21.776,1 lira arasında değişecek.

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 474,7 lira ile 21 bin 776,1 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 9 bin 934,52 lira ile 21 bin 776,1 lira, birinci sınıf inşaatlar için 4 bin 192,52 lira ile 14 bin 562,37 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 2 bin 953,45 lira ile 9 bin 866,25 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 997,65 lira ile 6 bin 719,7 lira, basit inşaatlar için 474,7 lira ile 3 bin 30,52 lira arasında olacak.

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Maliye, İnşaat, Güncel, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Emlak Vergisi Maliyetleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
ABD, Maduro’nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
Altının gramı rekora koşuyor İşte yükselişin nedeni Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
Torbacıların emniyetteki savunmaları “pes“ dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
Zaha’dan olay Galatasaray sözleri: Zaha’ya karşı nefret kampanyası yürüyor Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor
Trump’tan Netanyahu’ya fırça Sözünü kesti, sesini yükseltti Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti
Denizlerimizde sessiz istilacı: Dikenleri zehirli, acısı saatlerce sürüyor Denizlerimizde sessiz istilacı: Dikenleri zehirli, acısı saatlerce sürüyor
Sağlık personellerini taşıyan uçak yerleşim yerine düştü: 6 ölü Sağlık personellerini taşıyan uçak yerleşim yerine düştü: 6 ölü
Süper Lig’de yılın sürprizi Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor Süper Lig'de yılın sürprizi! Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor

08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
07:37
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek
Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
07:18
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
23:04
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
10:42
Baykar Anadolu’daki ilk üretim üssünü kuruyor Şehir belli oldu
Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor! Şehir belli oldu
10:32
Fahriye Evcen’i yıldız yapan o tesadüf Tatil için geldiği Türkiye’de hayatı değişti
Fahriye Evcen'i yıldız yapan o tesadüf! Tatil için geldiği Türkiye'de hayatı değişti
10:30
Fenerbahçe maçı ertelenen Alanyaspor İstanbul’a geldi İşte nedeni
Fenerbahçe maçı ertelenen Alanyaspor İstanbul'a geldi! İşte nedeni
10:28
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
10:20
Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı
Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı
10:20
Bir garip hırsızlık Markete her gece aynı saatte gelip rahat rahat alıp gidiyor
Bir garip hırsızlık! Markete her gece aynı saatte gelip rahat rahat alıp gidiyor
10:11
Galatasaray’dan bomba Mauro Icardi kararı
Galatasaray'dan bomba Mauro Icardi kararı
10:10
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
10:03
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 09:00:13. #7.11#
SON DAKİKA: 2024 Emlak Vergisi Maliyetleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.