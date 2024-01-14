2024 Tüketici Elektroniği Fuarı\'nda En Son Teknolojik Yenilikler Sergilendi

ÇEKİM TARİHİ: 12 Ocak 2024

2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından biri olan 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), Cuma günü ABD'nin Las Vegas kentinde sona erdi. Fuarda tüketici teknolojisindeki en son yenilikler sergilendi.

Dört gün süren fuar, 150'den fazla ülke ve bölgeden 130.000'den fazla ziyaretçiyi, 1.200'den fazla startup dahil 4.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Tüketici elektroniği sektöründeki en son trendleri ve yenilikleri gözler önüne seren fuarda katılımcılar, en yeni teknolojileri, yeni lansmanları ve ilginç cihazları bir araya getirerek sergiledi.

Bu yılki fuarın ana temaları arasında Yapay Zeka, mobilite, sürdürülebilirlik ve dünyanın en büyük sorunlarından bazılarını çözmeye yönelik yenilikler yer aldı.

Çinli şirketler, son yıllarda CES'te yenilikçi ürün ve çözümleriyle küresel katılımcıları etkileyerek önemli bir güç haline geldi.

Tüketici elektroniği endüstrisindeki çeşitli kategorilerden Çinli şirketler CES 2024'e katıldı. Bunlar arasında Lenovo, BOE, Hisense ve TCL gibi tanınmış markaların yanı sıra Dreame ve Yarbo gibi robot şirketleri ve U POWER ve AIMA gibi elektrikli araç şirketleri de bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Las Vegas'tan bildiriyor. (XHTV)