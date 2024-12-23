2024 yılının kelimesi 'kalabalık yalnızlık' seçildi - Son Dakika
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2024 yılının kelimesi 'kalabalık yalnızlık' seçildi

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Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen oylamada, 2024 yılının kelimesi olarak "kalabalık yalnızlık" kavramı belirlendi. Yaklaşık 1 milyon katılımcının oy kullandığı seçimde, kelimenin seçilmesi, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini ortaya koyan araştırmalarla ilişkilendirildi.

23.12.2024 13:19  Güncelleme: 14:26
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Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için başlattığı oylama sonucunda "kalabalık yalnızlık" seçildi.

7 KELİME VE KAVRAM YARIŞTI

TDK'dan yapılan açıklamaya göre, TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime ve kavram, Türk Dil Kurumu internet sitesinde halk oylamasına sunuldu. Oylamaya değer bulunan kelimeler "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "algoritma", "yozlaşma", "yapay zeka" ve "dijital yorgunluk" olarak belirlendi.

"KALABALIK YALNIZLIK" SEÇİLDİ

Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında "2024 yılının kelimesi ve kavramı" olarak "kalabalık yalnızlık" kavramının seçildiği açıklandı.

DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Kurulu, "kalabalık yalnızlık" kavramına ilişkin "2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden 'yalnızlık' ile çokluk ifade eden 'kalabalık' aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmaların sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde 'kalabalık' bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir. Diğer yandan hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler. Bireyin çevresinde insan sayısının fazla olması, kendisini yalnız hissetmediği anlamına gelmemektedir. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması, aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir."

2024 yılının kelimesi \'kalabalık yalnızlık\' seçildi
Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu, Kültür Sanat, Teknoloji, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 yılının kelimesi 'kalabalık yalnızlık' seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emin Erol:
    bence yanlış vatandaşı enflasyon a ezdirmeyeceğiz seçilmeliydi bu yalanı çok duyduk 1 0 Yanıtla
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