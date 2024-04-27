2024 Yılı Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeli Belli Oldu - Son Dakika
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2024 Yılı Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeli Belli Oldu

2024 Yılı Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeli Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında görev alacak sağlık personelinin mülakat sonuçlarını açıkladı. Görevlendirme durumunu öğrenmek isteyenler, www.hac.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecekler. Görev alacak sağlık çalışanları, pasaport ve ilgili evraklarını bulundukları il müftülüklerine teslim etmelidir.

27.04.2024 16:55
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? Bu yıl hac organizasyonunda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında mülakat sonucu hacda görev alacak sağlık personeli belirlendi.

Görevlendirmesi durumunu öğrenmek isteyenler, Başkanlığın "www.hac.gov.tr" web adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

Görev alacak sağlık çalışanlarının pasaport ve ilgili evrakını bulundukları il müftülüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Yılı Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeli Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Yılı Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeli Belli Oldu - Son Dakika
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