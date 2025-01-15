2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ertekin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafını oylayan Ertekin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını seçti.

Ertekin, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını tercih etti.

Ertekin, AA muhabirlerinin çektiği tüm karelerin oldukça anlamlı olduğunu belirtti.