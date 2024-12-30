2024 Yılına Özel Video Paylaşıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, 2024 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fotoğraflardan oluşan bir video klip paylaşıldı.
MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fotoğraflara yansıyan 2024 yılını paylaştı. MSB'nin paylaşımında, "Yılın 365 günü en zor şartlarda görev yapan Mehmetçiğimizi sosyal medyadan da desteklemeyi eksik etmeyen asil Türk milletine teşekkür eder, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fotoğraflara yansıyan 2024 yılını beğenilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.
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