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2024 Yılında Memur ve Emeklilerin Maaşlarına Yapılan Zam Oranları Belli Oldu - Son Dakika
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2024 Yılında Memur ve Emeklilerin Maaşlarına Yapılan Zam Oranları Belli Oldu

2024 yılının ilk 6 ayında memur ve memur emeklilerinin alacakları zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi. Bu kapsamda, Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlandı. Bu artışlar neticesinde 2024 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı belirlendi.

2024 Yılında Memur ve Emeklilerin Maaşlarına Yapılan Zam Oranları Belli Oldu
03.01.2024 - 11:51,
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Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu kapsamda, Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2024 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2023 Temmuz-Aralık(TL)

2024 Ocak-Haziran (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

32.451

49.867

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

22.938

34.235

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

29.538

44.085

ÖĞRETMEN

1/4

26.654

39.781

BAŞKOMİSER

3/1

32.626

48.920

POLİS MEMURU

8/1

29.525

44.292

UZMAN DOKTOR

1/4

54.959

82.026

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

26.440

40.179

MÜHENDİS

1/4

33.122

50.869

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

23.538

35.490

PROFESÖR

1/4

48.124

72.422

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

31.763

48.003

VAİZ

1/4

27.620

41.582

AVUKAT

1/4

31.562

47.823

Kaynak: AA
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