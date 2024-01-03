2024 Yılında Memur ve Emeklilerin Maaşlarına Yapılan Zam Oranları Belli Oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu kapsamda, Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2024 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*) 2023 Temmuz-Aralık(TL) 2024 Ocak-Haziran (TL) ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 32.451 49.867 MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 22.938 34.235 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 29.538 44.085 ÖĞRETMEN 1/4 26.654 39.781 BAŞKOMİSER 3/1 32.626 48.920 POLİS MEMURU 8/1 29.525 44.292 UZMAN DOKTOR 1/4 54.959 82.026 HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 26.440 40.179 MÜHENDİS 1/4 33.122 50.869 TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 23.538 35.490 PROFESÖR 1/4 48.124 72.422 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 31.763 48.003 VAİZ 1/4 27.620 41.582 AVUKAT 1/4 31.562 47.823

Kaynak: AA