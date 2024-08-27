2024-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Milli Sporcu yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numarası ve aday şifresini girerek öğrenebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 14-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarının https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebileceğini bildirdi.