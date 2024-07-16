2024-YKS sonuçları açıklandı - Son Dakika
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2024-YKS sonuçları açıklandı

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ÖSYM Başkanlığı, 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'nin sonuçlarını açıkladı. Başkan Ersoy, basın toplantısında adayları tebrik ederek, dereceye giren adayları da duyurdu. Sonuçlar, adaylar tarafından ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

16.07.2024 08:32
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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşamasının bugün sona erdiğini, 3 milyondan fazla adayın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıkladıklarını bildiren Ersoy, adayların sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebileceklerini söyledi.

ÖSYM BAŞKANI: ADAYLARIMIZA BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM

ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu belirtti. Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve şunları kaydetti; "Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."

İSTANBUL'DAN 5 ADAY BİRİNCİ OLDU

Ersoy, dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı; "Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi- İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi- Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize; Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara."

2024-YKS sonuçları açıklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024-YKS sonuçları açıklandı - Son Dakika

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