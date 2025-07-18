2025 Çin Tedarik Zinciri Fuarı Başladı

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, "Ortak Gelecek İçin Dünyayı Birleştirmek" temasıyla 16-20 temmuz tarihleri arasında Beijing'de düzenleniyor. Fuara 75 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 650'den fazla şirket ve kurumu katılıyor. Bir önceki fuara göre yüzde 3 artan yabancı katılımcılar, toplam katılımcıların yüzde 32'sini oluşturuyor. Bu yılki etkinliğe yurtdışından 170'in üzerinde ziyaretçi heyeti katılırken, 230'dan fazla katılımcı da fuara ilk kez katılıyor.