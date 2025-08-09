2025 Dünya Robot Konferansı Başladı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de cuma günü kapılarını ziyaretçilere açan 2025 Dünya Robot Konferansı, bilişsellik, karar verme ve güvenlik gibi alanlara odaklanarak, somutlaştırılmış akıllı robotların gelecekteki gelişim trendlerini ziyaretçilere sundu.

Çin Elektronik Enstitüsü ile Dünya Robot İşbirliği Örgütü'nün ortaklaşa düzenlediği beş günlük etkinlikte forumlar, sergiler, yarışmalar ve ağ oluşturma faaliyetleri düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 200'den fazla robotik şirket, en son yeniliklerini katılımcılara tanıtıyor.