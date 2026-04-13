2025'te Küresel İflaslar Yüzde 7 Arttı, Türkiye'de Yüzde 29 Artış Yaşandı

Dun & Bradstreet, '2025 Küresel İflas Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, 2025 yılında küresel ölçekte şirket iflasları yüzde 7 artarak yükselişini sürdürdü, ancak bu oran 2024'teki yüzde 15'lik artışa kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. 45 ülkeden 28'inde iflaslar artarken, 17 ülkede düşüş yaşandı. Toplamda 627 bin 575 şirket iflas etti.

Arjantin, yüzde 65 artışla şirket iflaslarında birinci sırada yer aldı. Yunanistan yüzde 49, Hong Kong yüzde 45, Suudi Arabistan yüzde 44 ve İsviçre yüzde 41 artışla takip etti. ABD'de iflaslar yüzde 26, Türkiye'de ise yüzde 29 arttı. Türkiye'de 573 şirket iflas etti ve artışın yüksek reel faiz, kredi zorlukları ve sıkı finansal koşullardan kaynaklandığı belirtildi.

Kolombiya, yüzde 71 düşüşle iflaslarda en iyi performans gösteren ülke oldu. Endonezya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, Kanada, Hollanda ve Sırbistan'da da düşüşler kaydedildi. Rusya'da iflaslar yüzde 12 gerilerken, Ukrayna'da yüzde 17 artış yaşandı ve 5 yıllık dönemde yüzde 82,5 ile en yüksek artış oranına ulaştı.

Raporda, inşaat, perakende, konaklama ve hizmet sektörlerinde iflas baskısının arttığı vurgulandı. Yüksek faiz, maliyet enflasyonu ve talep zayıflığı bu sektörlerde riskleri artırıyor. Dun & Bradstreet yetkilileri, 2025'te iflas artış hızının yavaşladığını, ancak risklerin sürdüğünü ve 2026'da iflasların yeniden artabileceğini belirtti.