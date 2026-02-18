2025'te İşsizlik 11 Milyonu Aştı - Son Dakika
2025'te İşsizlik 11 Milyonu Aştı

18.02.2026 16:12
DİSK-AR'a göre, Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 2025'te 11 milyon 834 bine ulaştı.

(ANKARA) - DİSK-AR'ın "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü" raporuna göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 834 bine ulaştı. 2025 yılının üçüncü çeyreğinde resmi istihdam oranı yüzde 49 seviyesinde açıklanırken, kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) oranı ise yüzde 34,3'te kaldı.

DİSK-AR, 2025 yılı dördüncü çeyreğe ilişkin "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü" başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 834 bine ulaştı.

2025'in 3. çeyreğinde resmi istihdam oranı yüzde 49 iken, kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) oranı yüzde 34,3'te kaldı. Raporda, resmi istihdam oranlarının istihdamın niteliğine ilişkin yeterli bilgi verilmediğine dikkat çekilerek alternatif hesaplamalara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı 4. çeyrek dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarının 18 Şubat 2026'da yayımlandığı hatırlatılan raporda, TÜİK'in Mart 2021'den bu yana aylık ve üç aylık verileri ayrı ayrı açıkladığı, üç aylık verilerin daha geniş kapsamlı olduğu ancak aylık verileri geriden takip ettiği ifade edildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK'e göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 2024 yılı 4. çeyrek ile 2025 yılı 4. çeyrek arasındaki bir yıllık dönemde 35 bin kişi azaldı. 2024 yılı 4. çeyreğinde 32 milyon 721 bin olarak açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı 4. çeyreğinde 32 milyon 686 bin olarak hesaplandı. 2025 4. çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 49,1 olarak gerçekleşti."

Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam ise son bir yıllık dönemde bin kişi azalarak 32 milyon 657 kişi olarak açıklandı. Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı 2025 4. çeyrekte yüzde 49 oldu. Ancak TÜİK'in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda yeterli bilgi vermiyor. Bu nedenle alternatif işsizlik hesaplamaları yanında alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır."




