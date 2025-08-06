2025 Yılının Ahisi Belli Oldu

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce (TESOB) yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasında yapılan değerlendirmede, taş oyma ustası 63 yaşındaki Hayri Dertlioğlu'nun 2025 yılının ahisi seçildiği belirtildi.

Değerlendirmede hasır işlemeci Metehan Arslan'ın yılın kalfası, ayakkabı imalatçısı Eren Bahadır'ın da yılın çırağı olarak belirlendiği ifade edildi.

Yılın ahisi seçilen Dertlioğlu'nun, oğulları ve yeğeniyle birlikte Akçaabat ilçesinde mesleğini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, "Eylül ayında yapılacak Ahilik Haftası kutlamalarında il protokolümüzle birlikte kendilerine ödüllerini takdim edeceğiz. Mesleklerini şevkle sürdürdükleri, yeni kişiler yetiştirdikleri, üretime katkı verdikleri için kendilerini kutluyorum." ifadesini kullandı.