EURIE 2026'da Karma Yoğun Eğitim Programları Tartışıldı

Avrasya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde, karma yoğun eğitim programları panelde tartışıldı. Panelde, Yaş Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi'nden Ioana Serafinceanu, bu programların Erasmus Plus rehberinde 2021'de tanıtıldığını ve 5-30 gün fiziksel hareketlilik ile sanal bileşenleri birleştirdiğini belirtti. Programların sürdürülebilir işbirliği geliştirmek, hareketliliği artırmak ve yerel toplumu uluslararasılaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Serafinceanu, seyahat edemeyen öğrencilere de deneyim imkanı sunduğunu ifade etti.

Windesheim Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Ferdi Hofstede, COIL modelinin düşük maliyetli ve geniş katılımlı olduğunu anlatarak, uluslararası beceriler kazanmanın önemine değindi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Ayşe Işınsu Atalay ise güçlü işbirliklerinin başarı için kritik olduğunu, açık iletişim ve net görev tanımlarının gerekliliğini vurguladı. Panelde, karma yoğun programların disiplinler arası yapıyı güçlendirdiği ve kültürlerarası deneyimler sunduğu konuları işlendi.