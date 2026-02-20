2026 Kemal Türkler Yılı İlan Edildi - Son Dakika
2026 Kemal Türkler Yılı İlan Edildi

20.02.2026 16:36
DİSK, Kemal Türkler'in doğumunun 100. yılı için 2026'yı 'Kemal Türkler Yılı' olarak kutlayacak.

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla 2026 yılının "Kemal Türkler Yılı" ilan edildiğini, yıl boyunca Kemal Türkler'in akademik sempozyum ve paneller, edebiyat ve şiir ödülleriyle anılacağını açıkladı.

Birleşik Metal-İş, DİSK Kurucu Genel Başkanı, Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı ve Birleşik Metal-İş Sendikası Onursal Genel Başkanı Kemal Türkler'in doğumunun 100'üncü yılına ilişkin açıklama yaptı.i.

Kemal Türkler'in 22 Temmuz 1980 tarihinde evinin önünde öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, "Kemal Türkler'in anısını yaşatmak ve onun sınıf sendikacılığı anlayışını yeni kuşaklara aktarmak amacıyla; Birleşik Metal-İş Sendikası, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ve Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) olarak 2026 yılını ortak bir kararla 'Kemal Türkler Yılı' ilan ettiğimizi kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2026 yılı boyunca Kemal Türkler'i anacak ve anlatacağız. Doğumunun 100. yılı vesilesiyle ilan ettiğimiz 'Kemal Türkler Yılı' kapsamında, sadece onu anmakla kalmayacak; aynı zamanda işçi sınıfının bugünkü sorunlarını onun mücadeleci yaklaşımı ile yeniden masaya yatıracağız. Yıl boyunca başta metal işçileri olmak üzere tüm emekçilerle, sınıf dostlarıyla bir araya gelmeyi planladığımız başlıca etkinliklerimiz şunlar olacaktır:"

Akademik Sempozyumlar ve Paneller: Kemal Türkler'in sendikal anlayışı, Türkiye işçi sınıfı tarihi ve günümüz emek piyasalarındaki yapısal dönüşümlerin ele alınacağı kapsamlı oturumlar. Belge ve Fotoğraf Sergileri: Maden-İş ve DİSK tarihine ışık tutan, Kemal Türkler'in hayatından kesitler sunan gezici ve kalıcı sergiler. Kültürel Anma Programları ve Belgesel Gösterimleri: Genç kuşakların onun mirasıyla tanışmasını sağlayacak görsel ve işitsel etkinlikler.

Edebiyat ve Şiir Ödülleri: Emeğin ve çalışma yaşamının edebiyattaki yansımalarını desteklemek, sendikal hareket ile sanatın tarihsel bağını güçlendirmek amacıyla bu yıla özel etkinlikler planlanmıştır. Bu kapsamda verilecek 'Kemal Türkler Şiir Ödülü' önemli bir katkı olacaktır. Yayın Çalışmaları: Kemal Türkler'in yazıları, konuşmaları ve onun hakkında kaleme alınan araştırmalardan oluşacak özel yayınların akademiye ve sendikal hayata kazandırılması. Tüm basın emekçilerini, akademi dünyasını, emekten yana olan tüm kurumları ve Türkiye işçi sınıfını, 2026 "Kemal Türkler Yılı" etkinliklerinde omuz omuza olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

