2026-YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başlıyor, 21 Eylül'de sona erecek - Son Dakika
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2026-YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başlıyor, 21 Eylül'de sona erecek

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2026-YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül\'de başlıyor, 21 Eylül\'de sona erecek
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ÖSYM, 2026-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercih işlemlerinin 17 Eylül saat 16.00'da başlayıp 21 Eylül saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı. Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresi veya Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

(ANKARA) - 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için tercih işlemleri 17 Eylül'de başlayacak. Adaylar tercihlerini 21 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet sitesi ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin ÖSYM tarafından yapılacağını açıkladı.

Adaylar, 2026-YKS ek yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak gerçekleştirecek.

Tercih işlemleri 17 Eylül saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM, 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını belirterek, tercih yapacak adayların tercih süresi içerisinde ÖSYM'nin internet adresinde yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları gerektiğini bildirdi.

Ek yerleştirme işlemleri, 2026-YKS Kılavuzu, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2026-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA
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