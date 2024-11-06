210 Aranan Şahıs Erzurum'da Yakalandı - Son Dakika
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210 Aranan Şahıs Erzurum'da Yakalandı

210 Aranan Şahıs Erzurum\'da Yakalandı

Erzurum'da yapılan çalışmalarda 210 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

06.11.2024 17:16
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Erzurum'da, polis ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda farklı suçlardan değişen hapis cezaları bulunan 210 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, ekim ayında yaptıkları çalışmalar kapsamında, kasten öldürmek, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve nitelikli cinsel istismar gibi suçlardan değişen yıllarda hapis cezası bulunan toplam 210 aranan kişiyi yakaladı.

Ekipler, çalışmalarda, 20 ruhsatsız silah, 14 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 229 fişek ve 212 delici kesici alet ele geçirdi.

Kaynak: AA

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