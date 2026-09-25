22 Eylül'de yakalanan şüpheli Yalova Çınarcık'ta 4 hırsızlık olayından tutuklandı - Son Dakika
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22 Eylül'de yakalanan şüpheli Yalova Çınarcık'ta 4 hırsızlık olayından tutuklandı

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22 Eylül\'de yakalanan şüpheli Yalova Çınarcık\'ta 4 hırsızlık olayından tutuklandı
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Çınarcık'ta 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 22 Eylül'de yakalandığı, aracında olaylarla bağlantılı malzeme ve eşya ele geçirildiği bildirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 ayrı hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında bir motosikletin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tespit edildi. Ekiplerce bulunan motosiklet muhafaza altına alındı.

Şüphelilerden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin yürüttüğü araştırmalar sonucunda ise 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen bir şüpheli, 22 Eylül'de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli malzeme ve eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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