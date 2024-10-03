Küçükçekmece'de şüphe üzerine durdurulan 35 yaşındaki kadının, 3 ayrı suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulduğu tespit edildi.
Sefaköy Metrobüs Durağı'nda polis ekipleri, durumunu şüpheli buldukları kadını durdurdu.
Kimlik kontrolünde adının Şeker Gündem olduğu belirlenen kadın hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Sefaköy Polis Merkezi'ne götürülen kadının, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › 22 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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