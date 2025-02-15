22 Yıl Hapisle Aranan S.B. JASAT Operasyonuyla Yakalandı

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SAMSUN'un Terme ilçesinde 22 yıl 2 ay 22 gün hapisle aranan S.B. (38), JASAT'ın düzenlediği operasyonla yakalandı. Firarinin yakalanmamak için her gün farklı evlerde saklandığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından toplamda 22 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.B.'nin her gün farklı adreslerde kalarak saklandığı belirlendi. Ekipler, S,.B'yi kaldığı eve düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.