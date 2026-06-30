6 Ülkeden 750 Dansçı, Ayvalık Sarımsaklı Sahili'nde Buluştu - Son Dakika
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6 Ülkeden 750 Dansçı, Ayvalık Sarımsaklı Sahili'nde Buluştu

30.06.2026 09:35  Güncelleme: 10:17
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Ayvalık'ta düzenlenen 23. Sarımsaklı Trophy Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali'nde 6 ülkeden 18 ekip ve 750 dansçı, halk oyunlarıyla kültür köprüsü kurdu.

(BALIKESİR) - 23. Sarımsaklı Trophy Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali, bu yıl da farklı kültürleri Ayvalık'ta buluşturdu. 6 ülkeden 18 halk dansları ekibi ve 750 dansçı Sarımsaklı Sahili'nde kültür köprüsü kurdu.

Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivale Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Karadağ'dan gelen 18 halk dansları ekibi ile 750 dansçı katıldı. Sarımsaklı Sahili'nde gerçekleştirilen gösteriler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festival boyunca sahne alan ekipler, kendi ülkelerine özgü halk oyunlarını sergileyerek kültürel zenginliklerini izleyicilerle buluşturdu. Aralarında çocuk dansçıların da bulunduğu ekiplerin performansları, gece boyunca izleyicilerden büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivale gösterilen ilginin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, uluslararası kültürel buluşmaların Ayvalık'a önemli katkılar sunduğunu söyledi.

23 yıldır aralıksız düzenlenen festivalin kültürler arasında dostluk köprüleri kurduğunu vurgulayan Ergin, "Ülkemizin ve Balkan coğrafyasının kültürel zenginliğini, halk oyunlarının birleştirici gücüyle hep birlikte yaşadık. Bu değerli festivali başarıyla hayata geçiren çalışma arkadaşlarıma ve sahnede görsel bir şölen sunan tüm dansçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 6 Ülkeden 750 Dansçı, Ayvalık Sarımsaklı Sahili'nde Buluştu - Son Dakika

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