24. Guangzhou Otomobil Fuarı'nda 1.100'ü aşkın araç sergileniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Guangzhou'da 24. Uluslararası Otomobil Fuarı cuma günü başladı ve 6 Aralık'a kadar sürecek. 'Yeni Teknoloji, Yeni Hayat' temalı fuarda 1.100'ü aşkın araç sergileniyor; bunların yüzde 60'ından fazlası yeni enerjili.
GUANGZHOU, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 24. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı cuma günü başladı.
Bu yıl "Yeni Teknoloji, Yeni Hayat" temasıyla düzenlenen fuarda 1.100'ün üzerinde araç sergilenirken, bu araçların yüzde 60'ından fazlası yeni enerjili otomobillerden oluşuyor.
27 Kasım'da başlayan fuar, 6 Aralık'ta sona erecek.
Kaynak: Xinhua
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