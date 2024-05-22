25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Başlıyor

Safranbolu'da düzenlenecek olan 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için geri sayım başladı. Festivalde finale kalan belgeseller, usta isimlerin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilecek ve ödüller sahiplerini bulacak.

22.05.2024 14:35
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(KARABÜK) - Bu yıl çeyrek asrı geride bırakacak 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için geri sayım başladı. Sinema ve belgesel sektöründen usta isimlerin oluşturduğu jüri, festivalde finale kalan belgeselleri seçerek dereceye giren isimleri belirleyecek.

Safranbolu'da 25 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için geri sayım başladı. 109 ülke ve bin 448 başvuru arasında, ön jürinin belirlemeleri ile finale kalan 26 belgesel, 29 Mayıs ile 1 Haziran 2024 tarihleri arasında festivalin usta isimleri tarafından seçilerek ödüllerin sahibi olacak.

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film, Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film, Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film ve Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek yarışmaları olmak üzere dört farklı kategoride Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın danışmanlıklarını akademisyen ve yönetmen Dr. Musa AK ile akademisyen ve yönetmen Serdar Sabuncu yapacak.

Festivalde sergi, söyleşi ve konserler de yer alacak. Festivalde asılan afişlerden oluşturulan sergi ise 29 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'da Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde katılımcılarla buluşacak ve aynı gün saatler 20.30'u gösterdiğinde DJ Emre Duygu canlı performansı ile Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşlarla bir araya gelecek. 1 Haziran Cumartesi günü saat 13.30'da sinema yazarı ve eleştirmen Atilla Dorsay, yakın zaman içerisinde yaşamını yitiren Türker İnanoğlu ve Türk sineması üzerine söyleşini Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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