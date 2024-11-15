26. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı Shenzhen\'de Başladı

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SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen'de perşembe günü başlayan 26. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'na 100'ü aşkın ülke ve bölgeden 5.000'den fazla işletme ve uluslararası kuruluş katılıyor.

Fuarın organizatörü, üç gün sürecek etkinlikte çok sayıda gelişmiş akıllı robot, yapay zeka tabanlı dijital avatar ürünü ve akıllı terminal uygulaması da dahil olmak üzere 4.300'den fazla yeni teknoloji, ürün ve buluşun tanıtılacağını belirtti.