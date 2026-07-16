Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 27'nci Göllüalan Şenliği gerçekleştirildi.
Sinlice Mahallesi Göllüalan mevkiinde düzenlenen şenliğe binlerce kişi katıldı. Karadeniz ve Ağasar kültürünü yansıtan yöresel kıyafetleriyle şenliğe katılan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Yayla göçü geleneğini simgeleyen 'otçu yürüyüşü' ile başlayan etkinliğe katılanlar kemençe eşliğinde horon oynadı.
Şenlikte yöresel sanatçılar da sahne aldı.
Son Dakika › Güncel › 27. Göllüalan Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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