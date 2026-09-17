27 şehir hastanesi 40 bin yatakla 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sundu - Son Dakika
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27 şehir hastanesi 40 bin yatakla 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sundu

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Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi, yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle teşhisten tedaviye birçok sağlık hizmetini aynı kampüste sunuyor. Bugüne kadar 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti verilen hastanelerde yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi, yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle teşhisten tedaviye, ameliyattan rehabilitasyona kadar birçok sağlık hizmetini aynı kampüs içerisinde vatandaşlara sunuyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi, geniş kapasitesi, modern altyapısı ve güçlü sağlık kadrolarıyla vatandaşlara yüksek standartlarda sağlık hizmeti veriyor.

Teşhis, tedavi, ameliyat, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma hizmetlerinin aynı kampüste bir araya getirildiği şehir hastanelerinde, branş çeşitliliği sayesinde hastalar ihtiyaç duydukları farklı sağlık hizmetlerine aynı merkezden ulaşabiliyor.

Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip şehir hastanelerinde, nitelikli hasta odaları ve modern sağlık birimleriyle vatandaşlara yüksek standartlarda tedavi ortamı sunuluyor.

İnşaatı devam eden 13 şehir hastanesinin tamamlanmasıyla toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 56 bine ulaşması ve sağlık hizmeti kapasitesinin??????? daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sunuldu

Öte yandan, şehir hastanelerinde bugüne kadar 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sunulurken, yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirildi.

İleri teknolojiyle donatılan ameliyathanelerde özellikli ve ileri düzey cerrahi işlemler uygulanırken, 7 gün 24 saat hizmet veren şehir hastanelerinde bugüne kadar 85 milyonu aşkın acil muayene gerçekleştirildi.

Şehir hastanelerinde robotik cerrahi sistemleri, hibrit ameliyathaneler ve gelişmiş görüntüleme teknolojileri de teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılıyor.

Yapımı süren 13 şehir hastanesinin ileri teknoloji altyapısı, modern sağlık birimleri ve hasta odaklı tasarımıyla hizmet kapasitesini artırması, tamamlanmalarının ardından vatandaşların kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Şehir HastanesiAmeliyatTürkiyeGüncelSon Dakika

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