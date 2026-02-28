28 Şubat'a Dikkat Çeken Etkinlik - Son Dakika
28 Şubat'a Dikkat Çeken Etkinlik

28.02.2026 22:00
AK Parti Gençlik Kolları, 28 Şubat'ın mağduriyetlerini anmak için etkinlik düzenledi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nca 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde "İkna Edemediğiniz Annelerin Evlatlarıyız" etkinliği yapıldı.

Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, AK Parti Gençlik Kolları'nın, darbenin yıl dönümünde, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen sürecin mağduriyetleri hatırlatmak ve hafızaları diri tutmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, şehir merkezleri ve üniversite çevrelerine "28 Şubat'ta ikna edemediğiniz annelerin evlatlarıyız" yazılı pankartların asıldığı bildirildi.

Bu mesajla başörtüsü sebebiyle üniversite kapılarında bekletilen, eğitim hakkı engellenen, ikna odalarında psikolojik baskıya maruz bırakılan gençlerin yaşadığı haksızlıklara dikkat çekildiği belirtildi.

28 Şubat sürecinin gençlerin hayallerine, annelerin gözyaşına ve milletin değerlerine yönelmiş bir baskı dönemi olduğu hatırlatıldı.

Kurulan ikna odalarının temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı karanlık bir dönemin sembolü olarak hafızalara kazındığı aktarıldı.

AK Parti Gençlik Kolları'nın gerçekleştirdiği bu çalışmanın geçmişin mağduriyetlerini unutturmamak, demokrasinin ve özgürlüklerin kıymetini vurgulamak ve bir daha benzer vesayet girişimlerinin yaşanmaması için toplumsal bilinç oluşturmak amacı taşıdığı kaydedildi.

Bugün üniversite kampüslerinde özgürce eğitim görebilen gençlerin 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetine karşı verilen mücadelenin kazanımı olduğu ifade edildi.

Etkinlik ile "Dün susturulmak istenenlerin evlatları bugün bu ülkenin geleceğine yön vermektedir" mesajının verildiği bildirildi.

AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesaplarından "İkna Edemediğiniz Annelerin Evlatlarıyız" adlı video kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA

