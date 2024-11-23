28 Şubat Mağduriyet Raporu Açıklandı - Son Dakika
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28 Şubat Mağduriyet Raporu Açıklandı

28 Şubat Gönüllüleri, mağduriyetleri ele alan bir rapor sunarak çözüm önerileri getirdi.

23.11.2024 17:46
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28 Şubat Gönüllüleri Platformunca hazırlanan "28 Şubat'ın Mağduriyet Grupları ve Çözüm Önerileri" raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Fatih'teki Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfında platform öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, 28 Şubat'a ilişkin yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

Toplantıda daha sonra hazırlanan raporun sunumu yapıldı.

Kendisi de 28 Şubat mağdurlarından olan Platform Başkanı Şerife Kaya, AA muhabirine, o dönem Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başörtüsüyle çalışan 10 sağlık personelinden biri olduğunu ve ihraç edildiğini anlattı.

Kaya, "Bu rapor ihtiyaçtan oluştu. Ben 14 yıl sonra görevime dönebildim. Geçmişe dönük çok ciddi kayıplarımız var. Emsallerimizle hukuki ve fiili yönden eşit değiliz. Emeklilik haklarımız da dahil olmak üzere bizim o yaralı halimiz sürekli bize hissettiriliyor ve hatırlatılıyor." diye konuştu.

Rapor hakkında bilgi veren Kaya, "Raporda mağdurları 3 başlık altında topladık. Öğrenci mağdurlar, kamu görevlisi mağdurlar ve mahkum mağdurlar var. Raporda ayrıca süreci hukuksal açıdan da inceledik." dedi.

Kaya, 1960 darbesi ve FETÖ davalarını örnek göstererek, şöyle devam etti:

"Bir hakkın iadesi gerçekten çok kıymetli. Eğer devlet 60 yıl geriye dönebiliyorsa, 28 yıl da geriye dönebilir. 28 Şubat'ın mazlum ve mağdurlarının çeşitliliği söz konusu. Bununla ilgili olarak '28 Şubat Mağduriyetlerinin Tespiti ve Hakların İadesi' isminde, yetkili bir komisyon kurulmasını istiyoruz. Bu şekilde mağdurların net sayısının tespiti mümkün olacaktır. Buna ilişkin duyurunun güçlü şekilde yapılmasını ve başvuru konusunda herhangi bir şart aranmamasını talep ediyoruz."

Toplantıda avukat Cavit Tatlı, mağdurların hukuki süreçle ilgili sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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