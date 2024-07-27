28 Şubat süreci mağdurları haklarını geri almak için komisyon kurulmasını talep ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

28 Şubat süreci mağdurları haklarını geri almak için komisyon kurulmasını talep ediyor

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinde zarar gören mağdurların haklarının geri alınması için devletten yeni bir mekanizma, ortak bir komisyon kurulmasını talep etti. Kaya, bu komisyonun mağduriyetleri tespit ederek adaletli bir şekilde hakların iadesini sağlamasını istedi. Ayrıca, 28 Şubat sürecinde işkenceyle ifadeleri alınıp cezaya çarptırılan ve halen hapishanelerde bulunan 160 kişinin yeniden yargılanmasını talep etti.

27.07.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Şubat süreci mağdurları, bu süreçte kaybedilen haklarının temini için komisyon kurulmasını talep ediyor.

Konya'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği binasında basın toplantısı düzenleyen 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, 28 Şubat sonrası acıların halen taze olduğunu ve zarar gören birçok hak mağdurunun haklarını geri alamadığını söyledi.

Mağdurların haklarının giderilmesi için devletten yeni bir mekanizma, ortak bir komisyon kurması talebinde bulunan Kaya şöyle devam etti:

"Bütüncül olarak bu sorunu çözmek için yetkili bir komisyonun kurulmasını, ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da Meclis'in sorumluluğunda kurulmasını talep ediyoruz, bizim tercihimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın uhdesinde kurulması. Bizim talebimiz, o dönem içinde mağdur olan herkesin kurulacak bu komisyona başvurması, mağduriyetlerin, hak kayıplarının tespit edilmesi, kimin ne kadar hak kaybı varsa, bir birim hak kaybına uğrayana bir birim hak verilsin, 10 birim hak kaybına uğrayana 10 birim hak verilsin. Böylece adaletli bir sonuca ulaşılacağı kanaatini taşıyoruz. Darbeci generallerin dahi dışarıya çıktığı bir dönemde, darbecilerin mağdur ettiği mazlumların haklarının iadesi için daha fazla beklenilmesi 'Türkiye Yüzyılı'na yakışan durum değildir."

Kaya, 28 Şubat sürecinde işkenceyle ifadeleri alınıp yargılanarak cezaya çarptırılmış ve bugün halen hapishanelerde bulunan 160 kişi olduğunu dile getirerek, bu kişilerin de yeniden yargılanmalarını istedi.

Kaynak: AA

28 Şubat, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat süreci mağdurları haklarını geri almak için komisyon kurulmasını talep ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:06 Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
13:08 Son vurgunu başını yaktı Bir daha gün yüzü göremeyecek Son vurgunu başını yaktı! Bir daha gün yüzü göremeyecek
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 18:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: 28 Şubat süreci mağdurları haklarını geri almak için komisyon kurulmasını talep ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement