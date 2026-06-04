29. St. Petersburg Ekonomi Forumu Başladı

ST. PETERSBURG, 4 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun sergi salonu, 3 Haziran 2026.

29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çarşamba günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı.

Forumda 100'ü aşkın ülke ve bölgeden siyaset, iş dünyası ve akademi çevrelerinden 20.000'e yakın temsilci bir araya geldi.

İlk kez 1997 yılında düzenlenen forum, Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi forumları arasında yer alıyor. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua)