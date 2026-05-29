3 Yaşındaki Aybüke için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

29.05.2026 03:07
Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce'yi bulmak için geniş çaplı arama başlatıldı.

YOZGAT'ın Çayıralan ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 3 yaşındaki Aybüke İnce için Yozgat ve Kayseri'den sevk edilen jandarma, polis, AFAD ve orman işletme şefliği personelleri ile gönüllülerden oluşan ekip, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde oturan İnce Ailesi, çocukları Aybüke İnce'den bir süre haber alamayan evlerinin çevresinde arama yaptı. Ancak çocuğu bulamayan aile bunun üzerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Alamettin Yaylası mevkisine Yozgat ve Kayseri'den takviye jandarma, polis, AFAD, orman işletme müdürlüğü ile gönüllülerden oluşan ekip sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan ekiplerin Aybüke'yi bulmak için başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.

Yozgat Valiliğinden konuya ilişkin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda evinden uzaklaşan Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı komando, JASAT ve asayiş timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimiz, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ile çok sayıda gönüllü vatandaşımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yozgat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

