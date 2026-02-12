3 Yaşındaki Melinda Balkondan Düştü - Son Dakika
3 Yaşındaki Melinda Balkondan Düştü

3 Yaşındaki Melinda Balkondan Düştü
12.02.2026 11:56
Mardin'de 3 yaşındaki Melinda Aydemir, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Melinda Aydemir (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melinda'dan geriye yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

Olay, dün Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde meydana geldi. Melinda Aydemir, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Aydemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melinda Aydemir, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Melinda Aydemir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Aydemir'in cenazesinin, Ordu'da aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Melinda Aydemir'den geriye 2'nci yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mardin, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Yaşındaki Melinda Balkondan Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
SON DAKİKA: 3 Yaşındaki Melinda Balkondan Düştü - Son Dakika
