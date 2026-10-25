Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi - Son Dakika
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Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi

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Avcılar\'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS\'ye giremedi
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Avcılar\'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS\'ye giremedi
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavında İstanbul Avcılar'da yan yana ancak farklı sokaklarda bulunan, aynı isimli Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile ortaokulunu karıştıran bir aday, diğer binaya koşmasına rağmen saat 10.00'da kapılar kapandığı için sınava alınmadı. Kapının kapanmasından 1 dakika sonra gelen başka bir aday da içeri giremedi.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı başladı. Avcılar'da sınav binasını karıştıran bir aday, gireceği okula gelse de sınav başladığı için içeri alınmadı. Bazı adaylar ise geç kaldıkları için sınava alınmadı.

KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başladı. Üzerleri aranarak sınav salonlarına alınan adayların saat, telefon veya takıyla girmesine izin verilmedi. Sınav öncesi yine 15 dakika kuralı uygulandı ve saat 10.00'da kapılar kapandı. Avcılar'da yan yana ancak farklı sokaklarda bulunan, aynı ismi taşıyan Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile ortaokulu adaylar tarafından karıştırıldı.

AYNI İSİMLİ İKİ OKULU KARIŞTIRDI

Son anda geldiği ortaokul binasına girdikten sonra yandaki ilkokul binasına girmesi gerektiği anlaşılan bir aday zor durumda kaldı. Salondan çıkarılan aday diğer binaya koşarak gitmesine rağmen kapı kapandığı için içeri giremedi.

Bir başka aday ise kapının kapanmasından 1 dakika sonra Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'na geldi. Ancak kapatılan kapı açılmadığı için bu aday da sınava giremedi.

PARK EDİLEN ARAÇ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Aynı sokağın yanındaki Namık Kemal Caddesi'nde park eden bir sürücü ise okul çevresinde trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu. Sınava girdiği sanılan bir adayın aracı nedeniyle İETT'nin Başakşehir otobüsü dönemedi ve trafik kilitlendi.

Çevredekiler trafiğin açılması için otomobili elleriyle hareket ettirdi. Araç caddenin kenarına alınırken otobüs de yoldan geçti.

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Kaynak: DHA
İstanbulAvcılarEğitimGüncelKPSSSon Dakika

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