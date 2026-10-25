Dalgıç polisler Adana'da göle düşen 25 yaşındaki Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı - Son Dakika
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Dalgıç polisler Adana'da göle düşen 25 yaşındaki Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı

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Dalgıç polisler Adana\'da göle düşen 25 yaşındaki Müslüm U.\'nun cansız bedenine ulaştı
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Adana Çukurova'da dün arkadaşlarıyla balık tutan 25 yaşındaki Müslüm U., iddiaya göre dengesini kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Dalgıç polisler sabah saatlerinde Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı; bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden 25 yaşındaki Müslüm U., iddiaya göre dengesini kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kaybolan genç için başlatılan arama çalışmalarında acı haber sabah saatlerinde geldi. Dalgıç polisler, Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı.

BALIK TUTARKEN GÖLE DÜŞTÜ

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına giden Müslüm U. (25), iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü.

ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KAYBOLDU

Suya düşmesinin ardından bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu. Olayı gören arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve su altı polisi ekipleri sevk edildi. Gölde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

ACI HABER SABAH SAATLERİNDE GELDİ

Seyhan Baraj Gölü'nde arama yapan dalgıç polisler, sabah saatlerinde Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, 25 yaşındaki Müslüm U.'nun göle düşmesine ilişkin inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA
Seyhan Baraj GölüÇukurova3. SayfaOtopsiMüslümGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Dalgıç polisler Adana'da göle düşen 25 yaşındaki Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı - Son Dakika
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