Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral, Azerbaycan'daki başörtüsü uygulamalarına ilişkin açıklamalarının ardından görevinden alındı.

Saral, 12 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini belirterek uygulamaya tepki göstermişti.

Saral, paylaşımında "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BÖYLE UYGUN GÖRDÜ"

Görevden alınmasının ardından ilk kez konuşan Saral, Nefes gazetesine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını saygıyla karşıladığını söyledi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Saral, "Cumhurbaşkanımız böyle uygun gördü. Bizim de başımız gözümüz üstüne. Tabii bunlar siyasette doğal olan şeyler. Ülkelerin birtakım sorunları, sıkıntıları özellikle Azerbaycan'la olan kritik münasebetimiz nedeniyle bazı kararlar alınması doğaldır, normaldir. Bizim için yeter ki ülkemiz yoluna devam etsin" dedi.

"HABERİ CUMARTESİ GÜNÜ ÖĞRENDİM"

Görevden alınma kararının kendisine cumartesi günü iletildiğini açıklayan Saral, süreci olgunlukla karşıladığını belirtti.

Saral, "Gidip affımızı isteme noktasında Sayın Genel Sekreterimizle görüşeceğiz. Ben öyle olduğu kanaatindeyim. Ama bilmiyorum tabii. Haberi cumartesi günü Genel Sekreterimiz bana ulaştırdı. Ben de büyük bir olgunlukla karşıladım. Öğreneceğiz nasip olursa" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'DA NELER YAŞANDI?

Azerbaycan'da hükümetin okullardaki kıyafet kurallarına ilişkin aldığı karar, başörtüsü tartışmalarını beraberinde getirdi. Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül'de kabul ettiği düzenlemeyle, öğrencilerin okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve laik eğitim ilkesiyle bağdaşmayan ek kıyafetler kullanması yasaklandı. Düzenlemede doğrudan başörtüsü ifadesi yer almasa da bazı okullarda başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin içeri alınmaması tepkilere neden oldu.

Başkent Bakü ve çevresinde başlayan protestolarda öğrenciler ve veliler uygulamaya karşı çıktı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında yaşanan olaylar nedeniyle 37 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

OKTAY SARAL KİMDİR?

Oktay Saral, 1967 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve eski AK Parti milletvekili olan Saral, siyasi kariyerine yerel yönetimlerde başladı. Uzun yıllar AK Parti bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Saral, belediye başkanlığından milletvekilliğine, ardından Cumhurbaşkanı Danışmanlığına uzanan bir siyasi kariyere sahip.

1999-2011 yılları arasında Of Belediye Başkanı olarak görev yapan Saral, 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 2015 yılına kadar milletvekilliği görevini sürdürdü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Saral, siyasete girmeden önce serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığına atanan Saral, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğinde de bulundu. 25 Ekim 2026'da başdanışmanlık görevinden alındı. 59 yaşındaki Oktay Saral, evli ve üç çocuk babasıdır.



