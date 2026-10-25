Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal’ın kayınvalidesi Reyhan Sütşurup’un banka hesabındaki 3 milyon dolara el konuldu.

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Nefes'in haberine göre; şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınvalidesi Reyhan Sütşurup’un banka hesabında bulunan 3 milyon dolara el konulduğu bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YENİ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sütşurup’un hesabındaki paraya el konulduğu öğrenildi. Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup’un da daha önce aynı soruşturmayla ilgili haberlerde yer aldığı biliniyor.

Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu

3 MİLYAR TL'Yİ İADE ETMEK İÇİN BAŞVURU YAPMIŞLARDI

Tera fonlarından yaklaşık 3 milyar TL tutarında haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası iş insanı Cihan Sütşurup, söz konusu karı iade etmek için adli makamlara başvuru yapmışlardı.

Etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilen bu iade talebine rağmen, savcılığın yürüttüğü çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıErtan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgiliAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltındaAltınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik kararTMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar İddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararıİddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı
Fon SoruşturmasıMelis SütşurupMustafa SandalFon kriziMagazinGündemBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Koyun koyun el koyun sonra doğruuu Eko nun yanına Silivri ye gönderin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Fenomenin evine kira borcu için gittiler Gördüklerine inanamadılar Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar
AKOM İstanbul için tarih verdi 40 ilde yağış bekleniyor AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 13:06:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei